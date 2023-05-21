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Общество

Борис Елкин рассказал об обогнувшем границы СССР на велосипеде путешественнике

О путешественнике из Псковской области Глебе Травине рассказал в своём телеграм-канале глава Пскова Борис Елкин.

Фото здесь и далее: телеграм-канал главы Пскова Бориса Елкина

«Этот человек известен своим необычным спортивным подвигом — велопробегом длиной 85 тысяч километров», — отметил Борис Елкин.

В своё путешествие Глеб Травин отправился в 1928 году, когда ему было 26 лет. За три года он сумел обогнуть границы СССР.

«Практически весь свой путь он проделал на велосипеде, лишь изредка меняя его на охотничьи лыжи, корабль или переходя на ходьбу. «Железный олень», как называли велосипед Травина шаманы Арктики, лыжи и другие личные вещи путешественника хранятся в фондах Псковского музея-заповедника. Два года назад, к 90-летию экспедиции, их можно было увидеть на выставке», — написал глава Пскова.

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