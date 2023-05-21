Движение транспорта ограничат на площади Ленина в Пскове 23 мая

21:19, 21 мая 2023, ПАИ

Движение транспорта на площади Ленина в Пскове ограничат 23 мая. Соответствующее постановление размещено на сайте администрации города.

Ограничения введут из-за единого дня проведения праздника выпускников общеобразовательных учреждений.

«Приостановить дорожное движение на площади Ленина с 16:45 до окончания шествия выпускников», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что продажу алкоголя запретят в Пскове 23 мая.