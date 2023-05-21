Движение транспорта ограничат на площади Ленина в Пскове 23 мая
Движение транспорта на площади Ленина в Пскове ограничат 23 мая. Соответствующее постановление размещено на сайте администрации города.
Ограничения введут из-за единого дня проведения праздника выпускников общеобразовательных учреждений.
«Приостановить дорожное движение на площади Ленина с 16:45 до окончания шествия выпускников», — говорится в документе.
Ранее сообщалось, что продажу алкоголя запретят в Пскове 23 мая.
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