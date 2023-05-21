У юных псковичей остались сутки для подачи заявки на «Губернаторский дневник»

22:02, 21 мая 2023, ПАИ

Приём бланков юбилейного сезона акции «Губернаторский дневник» в Псковской области оканчивается 22 мая в 23:59, пишет «Комсомольская правда в Пскове».

Выигравших по количеству заработанных пятёрок будут оценивать согласно возрастной категории, а также отдельно в каждом учебном сезоне (осень, зима и весна).

Победителей осени огласят уже 24 мая, зимние победители будут известны 25 мая, а весенние — 26 мая. Отметим, что в конкурсном зачёте за весну не участвуют оценки, заработанные в мае.

Напомним, для всех школьников региона со второго по одиннадцатый класс опубликованы бланк и электронная форма для заполнения. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо перейти по ссылке и скачать бланк участника, далее заполнить его вместе с классным руководителем и заверить подписью и печатью у директора школы. Готовый бланк нужно отсканировать и прикрепить к электронной форме, также заполнив необходимые поля. Электронная форма находится по этой ссылке.