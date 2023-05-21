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Общество

Десять щенков выкинули в мешке из-под сахара в Псковском районе

Десять щенков нашла псковичка на остановке садоводческого некоммерческого товарищества «Пристань-1» в Псковском районе. Об этом Анастасия Ромашова сообщила в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото здесь и далее: Анастасия Ромашова

«Щенков нашла моя знакомая, она шла с дачи на остановку. Но ранее мужчина, работающий в магазине, развязал их, так как к нему подошёл другой местный житель и сказал, что там щенята. Мне позвонили и обратились за помощью, так как я занималась передержкой и помогала приютам. Летом решила отдохнуть, но вот не получилось», — поделилась Анастасия Ромашова.

Она рассказала, что животных нашли в мешках из-под сахара.

«Сначала я разместила пост в надежде, что их разберут, так как могу их держать только до 10 июля. <…> Но никто не забирал, хотела самую маленькую хотя бы забрать, но не смогли выбрать, кого именно, поэтому семьёй приняли решение, что забираем всех. Сейчас им надо поставить вакцину, «глистогонку» уже дали. Ищу дом или передержку. Двух уже взяли: одну — на передержку, другую — насовсем. Самая маленькая размером как котёночек», — заключила собеседница агентства.

По её словам, среди щенков было семь девочек и три мальчика. 

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