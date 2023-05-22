Движение транспорта ограничат на улице Кузнецкой в Пскове с сегодняшнего дня

07:59, 22 мая 2023, ПАИ

Движение автотранспорта по правой полосе улицы Кузнецкой, в районе кинотеатра «Победа», и по правой полосе Октябрьского проспекта, на перекрестке с улицей Кузнецкой, ограничат в Пскове с сегодняшнего дня и до 10 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

Участки улиц перекроют в связи с проведением работ по замене теплотрассы. Кроме того, будет запрещено движение транспорта по улице Кузнецкой, от Октябрьского проспекта до улицы Льва Толстого, в направлении улицы Индустриальной.

В качестве объезда предлагается использовать улицы Гражданскую и Льва Толстого.