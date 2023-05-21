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Учёные: Вокруг Земли летают десятки инопланетных объектов

Учёные кафедры вычислительной астрофизики физического факультета Университета Карнеги-Меллон подготовили к публикации статью, которая носит название «Близкие контакты межзвёздного типа: исследование присутствия межзвёздных объектов на околоземной орбите». В соавторах — профессор Абрахам Лёб из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Лёб прибрёл всемирную известность, отстаивая версию, что Оумуамуа — это искусственно созданный объект, запущенный к планете некой развитой цивилизацией с разведывательными, а может быть, и шпионскими целями.

Учёный подчёркивал, что Оумуамуа, или «посланник, прибывший первым издалека» (в дословном переводе с гавайского), представлял из себя «сигару» длиной порядка 400 метров, летел с огромной скорость — примерно 100 тысяч километров в час.

Уже вместе — Киркпатрик и Лёб — подготовили доклад, в котором предположили, что Оумуамуа мог быть кораблем-маткой, а «метеорит» — одним из тех разведывательных автоматических зондов, которые корабль-матка выпускал, прибыв в Солнечную систему.

В новой работе учёные приводят расчёты, с помощью которых убеждают, что этих самых ISO в Солнечной системе очень много, особенно в окрестностях Земли. Объекты естественного происхождения, прилетевшие из других звёздных систем, не смогли бы тут задержаться. Значит, те, которые сейчас имеются на околоземной орбите, были оставлены на неё специально более 2 миллионов лет назад, по расчётам учёных, то есть объекты искусственные.

ISO будет искать обсерватория имени Веры К. Рубин (Vera C. Rubin Observatory), которая вот-вот (в июле 2024 года) начнёт работать на севере Чили в рамках проекта Legacy Survey of Space and Time (LSST).

Камера способна делать фотографии каждые 20 секунд, что и позволит ей обнаруживать движущиеся ISO, даже небольшие, не замеченные пока в процессе нынешних наблюдений.

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