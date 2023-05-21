Псковичи завоевали призовые места на всероссийских соревнованиях по кудо

22:50, 21 мая 2023, ПАИ

Сборная Псковской области по кудо приняла участие во всероссийских соревнованиях в Москве, посвящённых памяти погибших офицеров ГРУ. Об этом ПАИ сообщили в Федерации кудо по Псковской области.

Турнир собрал почти 400 человек из 25 регионов России в категориях от 20 до 36 человек. Псковскую область представляли 22 спортсмена из клубов «Легион» и «Скала» (Псков) и Panda (Остров).

Проведя поединки в своих категориях, спортсмены завоевали призовые места:

– 1-е место — Гостев Роман («Легион»);

– 2-е место — Торгонский Евгений («Легион»);

– 2-е место — Власов Давид («Легион»);

– 2-е место — Гварамия Максим («Скала»);

– 3-е место — Воронцов Артемий («Скала»);

– 3-е место — Градинаров Даниил («Легион»).

Приз за волю к победе получил Гварамия Максим, который в финале решением судей проиграл в дополнительное время.

В федерации также отметили Головина Александра ("Легион") и Пацкана Максима ("Скала"), которые провели по четыре поединка, но «остановились в шаге от пьедестала», заняв четвёртые места в своих категориях.

Помимо спортсменов, на турнире работали судьи из Пскова:

– Семёнов Артём — главный боковой судья,

– Данилов Игорь — технический секретарь.

Оба прошли судейский семинар и повысили свою квалификацию.