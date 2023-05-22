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Общество

День биологического разнообразия отмечается сегодня

Международный день биологического разнообразия отмечают в мире 22 мая ежегодно с 2001 года, сообщает calend.ru.

Этот день провозгласила Генеральная Ассамблея ООН в 1995 году в специальной резолюции на основе рекомендации конференции сторон конвенции о биологическом разнообразии (КБР), которая состоялась в 1994 году.

Изначально Международный день биологического разнообразия рекомендовалось отмечать 29 декабря – в день вступления в силу конвенции о биологическом разнообразии. Однако ввиду большого количества праздников, отмечаемых в это время года, многие страны сталкивались с трудностями в планировании и проведении мероприятий по празднованию дня, и в 2000 году было принято решение об изменении этой даты на 22 мая.

«Биологическое разнообразие, или биоразнообразие, – это всё многообразие жизни на планете, которое сегодня стремительно сокращается. Вымирают растения, исчезают с лица земли животные и леса. Один миллион видов флоры и фауны находится под угрозой исчезновения. Во многом виной тому активная деятельность человека», – говорится в сообщении.

Главная задача Международного дня биологического разнообразия – обратить внимание общественности на проблему безвозвратного исчезновения на Земле многих представителей флоры и фауны, отмечается на сайте.

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