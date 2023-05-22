О самых жарких за всю историю годах предупредил климатолог

07:40, 22 мая 2023, ПАИ

Глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких значений в 2025 или 2026 году, заявил климатолог Алексей Кокорин.

Ранее Всемирная метеорологическая организация ООН опубликовала прогноз, согласно которому глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в течение следующих пяти лет. Этому будут способствовать антропогенный фактор, то есть парниковые газы, и естественный фактор — смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо.

«Наиболее вероятно 2025-2026 год. В зависимости от того, сколько продлится Эль-Ниньо. Продлится он год или три года, это сказать нельзя», — заявил Алексей Кокорин, передает РИА Новости.

Также он добавил, что если на планете произойдет мощное извержение вулкана, этого может не случиться, поскольку попадание пепла в стратосферу приводит к антипарниковому эффекту и глобальному похолоданию.

Особенность смены фаз океанских течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу, отметил климатолог.

По его словам, процесс смены фаз начнется уже во второй половине 2023 года.