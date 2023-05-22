Великолучанка заплатит штраф за фиктивную регистрацию иностранца

08:19, 22 мая 2023, ПАИ

Великолучанка заплатит штраф за фиктивную регистрацию иностранца. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Великих Лук.

Суд установил, что 13 марта женщина пришла в городской многофункциональный центр Великих Лук и внесла в бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина ложные сведения о прибытии иностранного гражданина.

Прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ, а именно в совершении фиктивной постановки на учет иностранного гражданина по месту пребывания.

Мировой судья Великих Лук вынес обвинительный приговор. Женщина признана виновной в совершении преступления, и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 9 000 рублей.