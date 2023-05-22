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Происшествия

Жителя Великих Лук лишили машины за нетрезвое вождение

Жителя Великих Лук лишили машины за нетрезвое вождение. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города.

Установлено, что вечером 19 февраля мужчину, который был за рулём автомобиля, остановили сотрудники полиции. Пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения он отказался. 

Прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу в отношении 44-летнего великолучанина, совершившего преступление, предусмотренное частью 1 статьи 264.1 УК РФ.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев. Машина подсудимого, за рулём которой он сидел, конфискована в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.

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