98 спортсменов-парашютистов будут состязаться в псковском небе за Кубок Маргелова

10:24, 22 мая 2023, ПАИ

С 22 по 30 мая в небе Пскова состоятся традиционные соревнования по парашютному спорту на Кубок Вооружённых сил Российской Федерации, посвящённые командующему ВДВ, Герою Советского Союза генералу армии Василию Филипповичу Маргелову. Церемония открытия соревнований состоялась 20 мая возле бюста легендарного командующего ВДВ у центрального пункта пропуска 76-й десантно-штурмовой дивизии. Состязаться будут 98 спортсменов-парашютистов в составе 13 команд (восемь мужских и пять женских) из ВКС, ВДВ, ЦВО, ЮВО, ЗВО, ДОСААФ, ЦСКА и 76-й дшд. Сильнейшие определятся в упражнениях на точность приземления, в индивидуальной и групповой парашютной акробатике.

В этом году спортивный клуб ЦСКА отмечает 100-летний юбилей со дня своего образования. Министерство обороны Российской Федерации в честь этой даты выпустило юбилейную медаль, которой были награждены лучшие армейские спортсмены России. Во время торжественного открытия соревнований эту награду возле бюста генерала В. Ф. Маргелова получили и сильнейшие парашютисты страны, в том числе псковичи – заслуженный мастер спорта Любовь Екшикеева, заслуженный мастер спорта Елена Лактионова и мастер спорта международного класса Арифулла Екшикеев. Юбилейные медали спортсменам-парашютистам вручал начальник команды – старший тренер спортивной команды (по парашютному спорту) ЦСКА подполковник Александр Иванов. Старший прапорщик Елена Лактионова получила ещё одну награду – ей был вручён памятный диплом международной федерации авиационных видов спорта (FAI) за установление мирового рекорда на чемпионате мира в индивидуальной акробатике.

Кубок В. Ф. Маргелова проводится в 23-й раз. На сегодняшних соревнованиях участников несколько меньше, чем обычно, в связи с тем, что некоторые спортсмены-военнослужащие в настоящее время выполняют свои обязанности по занимаемым должностям в СВО. Но есть и те, кто уже вернулся оттуда и продолжает оттачивать спортивное мастерство. Один из них – член сборной команды спортсменов-парашютистов 76-й дшд ефрейтор Дмитрий Азимков. Полгода Дмитрий крутил баранку военного автомобиля, перевозя различные грузы по нелёгким дорогам на востоке Украины, пропустил прошлый спортивный сезон, а теперь вновь в рядах родной команды.

Пожелаем всем участникам соревнований мягкого приземления и высоких результатов.