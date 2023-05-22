Гроза и +19 градусов ожидаются сегодня в Пскове

09:42, 22 мая 2023, ПАИ

22 мая в Псковской области ожидается переменная облачность. Днём кратковременные дожди, местами грозы, ночью без существенных осадков, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть северный ветер, при грозах местами порывистый, ночью ветер южных направлений. Температура днём +16...+21, ночью +3...+8.

В Пскове днём кратковременный дождь, возможна гроза, ночью без существенных осадков. Температура днём +17...+19, ночью +5...+7. В Великих Луках днём кратковременный дождь, возможна гроза, ночью без существенных осадков. Температура днём +18...+20, ночью +4...+6 градусов.