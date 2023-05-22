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Культура

Великолучане стали победителями и призерами чемпионата «О России с любовью»

Юные великолучане стали победителями и призëрами Первого всероссийского чемпионата юных писателей и поэтов «О России с любовью». Финал мероприятия прошёл в Санкт-Петербурге 19 мая. Об этом сообщает Luki-News со ссылкой на члена Союза детских и юношеских писателей Оксану Рахманову.

Фото здесь и далее: соцсети Оксаны Рахмановой

Так, Псковскую область представили учащиеся студии поэтического творчества «Чернильница» МБУ ДО «ДМШ № 1 имени М. П. Мусоргского» Великих Лук, руководителем которой является Оксана Рахманова. В очном этапе чемпионата приняли участие 40 ребят очно, 12 - дистанционно из 27 регионов России.

Участникам были предложены оба направления чемпионата («Проза» и «Поэзия»). Каждый выбрал тему, и на протяжении трёх часов юные поэты и писатели создавали новые сочинения патриотической тематики в рамках треков, в которых они стали победителями или призёрами в полуфинале.

А 20 мая на детской сцене XVIII Санкт-Петербургского международного книжного салона на Дворцовой (18–21 мая 2023 г.) АНО Центр культурных инициатив «Ликей» при поддержке Российского книжного союза провёл награждение участников, призёров и победителей Первого всероссийского чемпионата юных писателей и поэтов «О России с любовью!».

Списки победителей и призёров чемпионата:

- Трек «ЯВыбрал» поэзия 

Возраст 6,5-11 лет.
Победитель: Анна Иванова.

Возраст 12-15 лет.
Победитель: Даниил Быстрицкий.
Призёр: Дарина Борисова.

- Трек «ЯПоэт» 

Возраст 6,5-11 лет.
Победитель: Вероника Егорова.

Возраст 12-15 лет.
Призёр: Анастасия Егорова.

Отметим, что в этом году книжный салон был посвящён 320-летию Санкт-Петербурга, Году педагога и наставника, а также тому факту, что Санкт-Петербург – культурная столица СНГ 2023.

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