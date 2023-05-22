Сто команд состязались в Пскове на фестивале «Робо-2023»

11:30, 22 мая 2023, ПАИ

20 мая в Пскове в главном корпусе Псковского государственного университета прогремел VII открытый региональный фестиваль инженерно-технического творчества «Робо-2023». На сей раз организаторам фестиваля – детскому технопарку «Кванториум. Псков», Центру цифрового образования «ИТ-куб» при поддержке Фонда президентских грантов удалось собрать сто команд из Псковской области и других регионов России, а также Белоруссии. Так, в ходе упорных состязаний в 19 номинациях многоопытные судьи определяли сильнейших робототехников. И именно эти юные профи и получили карт-бланш представлять свой регион на международном фестивале «РобоФинист», который состоится в Санкт-Петербурге уже этой осенью.

Новый виток: Псков снова встречает друзей

«ПсковГУ шёл к этому событию долгие годы, – поприветствовала участников и гостей фестиваля проректор по учебной работе Алла Серебрякова. – Сначала мы участвовали в мероприятиях в небольших посёлках, а сегодня здесь уже собрались представители многих городов Псковской области и других областей Российской Федерации, а также к нам приехали гости из Белоруссии, у которых нам есть чему поучиться. Не сомневаюсь, что здесь собрались самые лучшие, самые уверенные, самые вдохновенные любители робототехники. И вы сегодня должны будете доказать, что вы – будущие профессионалы. ПсковГУ открыт для вас!»

Она также подчеркнула, что университет неслучайно стал площадкой для проведения отборочного тура по образовательной части. На базе ПсковГУ в прошлом году была открыта Передовая инженерная школа гибридных технологий станкостроения Союзного государства. А в этом году здесь запускают основную образовательную программу, в которой предусмотрена такая специальность, как «Физика и робототехника».

«В этом году по всей нашей стране и в Белоруссии проходит 25 отборочных этапов фестиваля «РобоФинист», и мы надеемся, что к нам присоединятся участники из других стран», – отметил руководитель и идейный вдохновитель «РобоФиниста» Алексей Хованский, приехавший в Псков поделиться опытом. Он также подчеркнул, что в ходе соревнований будет проведено несколько дисциплин, победители которых будут приглашены на итоговый фестиваль, который состоится в Санкт-Петербурге уже этой осенью.

«Я рад здесь видеть много знакомых лиц, с которыми мы только что виделись на шести районных фестивалях, – поприветствовал организаторов, гостей и участников фестиваля руководитель проекта «Кружки робототехники – точки роста инженеров будущего», в рамках которого проводится турнир, Теодор Плявинский. – Наш проект как раз и призван развивать в том числе и районную систему фестивалей. Ведь не все ребята могут сразу поехать на областной фестиваль. А теперь у них в портфолио останется цифровой след, и они смогут продолжить свой путь к олимпу Всероссийского «РобоФиниста», – сказал он, выразив надежду на то, «что «РобоФинист» навсегда удастся приземлить в ПсковГУ».

«Главное, чтобы дети видели, участвовали и у них горели глаза!»

На протяжении дня на специальных полигонах участники и зрители наблюдали за роботами, играющими в футбол, борющимися на ринге, путешествующими в лабиринте и даже помогающими выучить иностранный язык. Надо отметить, что большая часть номинаций прошла в спортзале. И как отметили организаторы, это их первый опыт проведения соревнований в монообъёмном пространстве.

«Спасибо нашим белорусским коллегам – они приехали с большим прицепом оборудования, провели интереснейшие мастер-классы и, кроме того, сопровождали яркими комментариями и объяснениями все события на соревнованиях», – поблагодарил Теодор Плявинский, подчеркнув, что на турнире они представили семь номинаций, которые никогда до этого в Пскове не проводились, и с образовательной точки зрения они очень важны. Ведь «студенты из БГНТУ, участвующие в турнире, поделятся своим опытом со студентами нашего университета», сказал руководитель проекта.

Также он напомнил, что ПсковГУ совместно с БНТУ стал победителем федерального проекта «Передовые инженерные школы» (ПИШ) Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, главная цель которого заключается в подготовке межотраслевого инженера – 2035, способного создавать новые знания, технологии и продукты в интересах станкостроения.



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«В соревнованиях участвуют две команды инженерного класса Передовой инженерной школы ПсковГУ, – отметил руководитель проекта. – В инженерных классах обучаются студенты колледжа ПсковГУ. Ставр Заборщиков и Александр Ланев представляют наш университет в номинации «Кегельринг для продолжающих».

В свою очередь его белорусский коллега, тренер белорусских команд, призеров всероссийского фестиваля «РобоФинист 2022», Алексей Голик подчеркнул, что они специально привезли те категории, которые считают интересными, позволяющими применять те знания, которые дети получили на уроках по робототехнике.

«Мы их привозим и говорим: «Посмотрите, они классные! Вам точно нужна команда в «Управляемом футболе»! – отметил он. – Детям наверняка понравится участвовать в «Большом путешествии». А категория «Эстафета» – вообще изумительная идея! Два робота передают друг другу эстафетную палочку. Там уже нужен определенный опыт: робототехникам нужно разработать протоколы, конструкции робота, захваты... Главное, чтобы дети видели, участвовали и у них горели глаза!»

И все же есть ещё одна причина, по которой белорусская команда делится своими наработками, и заключается она... в конкуренции.

«Мы этим занимаемся в том числе и ради учеников. Ведь если у них не будет конкуренции, они не будут расти», – уверен Алексей Голик.

И дети, и педагоги вошли во вкус

Итак, отправляемся на полигоны турнира! С первых же шагов воспитанники «Кванториума» Егор и Лиза с удовольствием поделятся с вами секретами своего проекта «АнтонЭко». Так, с помощью готовой модели, используя информацию с видеокамер, ребята отслеживают количество проезжающих машин и, соответственно, их выбросы в атмосферу.

«Каждая машина в зависимости от своего габарита выделяет определённое количество углерода, – отмечают ребята. – С помощью машинного обучения мы считаем углеродный след и выдаем его пользователю. Мы за то, чтобы наш город был чище».

Не менее значимую повестку дня и тоже в экоплоскости избрали для себя и участники команды «Академия талантов» из Великих Лук.

«Мы привезли сюда модель конвейерной линии – сортировщик мусора, – рассказывают ребята. – Это очень важно, так как в нашей Псковской области эта проблема до конца не решена. Наша идея – показать людям, как надо перерабатывать мусор».

А девятилетняя Ангелина из Гомеля поделилась мастер-классом игры в кегельринг. Ведь она уже не впервой принимает участие в фестивалях робототехники.

«Я часто бываю на соревнованиях, уже ездила в Брест, Минск и вот сейчас в Псков, – признаётся Ангелина. – А это мой робот Валерий. Я его сама собирала. И теперь очень рассчитываю, что он в кегельринге сможет быстро вытолкнуть банки за ринг и принесет мне победу».

Уверенно презентует свой достаточно сложный проект, который он делал при участии сразу двух руководителей – Юрия Малышева (Дом детского творчества «Измайловский», Санкт-Петербург) и Веры Овчинниковой (лицей № 470 Санкт-Петербурга), и гость из Санкт-Петербурга Валерий Таничев.

«Я сделал беспилотный региональный турбовинтовой самолет «Ладога», – говорит мечтающий стать инженером Валерий. – Актуальность моего проекта заключается в том, что очень важно перевозить быстро и недорого грузы внутри регионов России».

Воспитанники Академии ТОП (Псков) Леонид и Александр тоже фанаты авиации. Под чутким контролем своего руководителя Ивана они разработали и презентовали на фестивале свой макет самолёта.

«Мы за максимально сжатый период подготовились к фестивалю, сняли видео, подготовили плакаты, – рассказала руководитель филиала компьютерной академии ТОП в Пскове Татьяна Узлова. – Участие принимали ребята, которые уже проходили робототехнику и уже что-то собирали. Теперь в планах даже дополнительно вести турнирную группу, которая будет непосредственно заниматься робототехникой и участвовать в подобных мероприятиях».

А на конкурс конструирования и программирования на конструкторе Лего собрались сразу 23 команды. Ребята в возрасте до 11 лет фантазировали на тему «Дорожная техника». У них был час времени, чтобы собрать модель, запрограммировать и презентовать свой проект.

«Мы приехали из города Печоры и привезли много команд, всего у нас 16 человек, – рассказала педагог дополнительного образования по робототехнике Наталья Завьялова. – Для нас это уже вторые областные соревнования, в которых мы принимаем участие. Недавно также ребята поучаствовали в районных соревнованиях. Так что и дети, и педагоги вошли во вкус».

Напомним, что районные соревнования проводились студентами из ПсковГУ, а также ещё четырёх университетов (Сыктывкар, Великий Новгород, Зеленоград, Санкт-Петербург) в рамках межвузовской студенческой экспедиции, благодаря проекту «Открываем Россию заново», при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей» и НИУ ВШЭ.

Также Наталья Завьялова отметила, что единственная сложность – в нехватке конструкторов.

«Благодаря общественному образовательному проекту «Кружки робототехники – точки роста инженеров будущего», реализуемому при поддержке Фонда президентских грантов, нам подарили пять наборов и пять планшетов. Конечно, хотелось бы ещё, потому что у нас теперь уже три разные возрастные группы, и самые младшие занимаются на модели Лего 1. Ребятам не очень интересно, ведь они знают, что есть более перспективная модель. Причём именно благодаря соревнованиям они увидели другие конструкторы и «завыли», что они тоже такие хотят», – поделилась Наталья Завьялова, выразив благодарность организаторам фестиваля. «Для ребят это большие возможности показать себя и посмотреть других, зовите в гости – всегда приедем!» – заверила она.

Анна Чаплыгина