Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» вышел в эфир

11:31, 22 мая 2023, ПАИ

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» вышел в эфир.

Как проходит голосование за проекты благоустройства общественных территорий, а также подробнее о федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» ведущим Надежде Назаренко и Александру Машкарину расскажет председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов.

О предстоящей неделе предпринимательства и самых востребованных услугах центра «Мой бизнес» ведущие поговорят с его директором Анастасией Ивановой.

Смотрите новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» 22 мая в 11:30 на портале ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».