Профилактику распространения птичьего гриппа обсуждают в медиацентре ПАИ

11:08, 22 мая 2023, ПАИ

Профилактику распространения птичьего гриппа на территории Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ.

Актуальная ситуация с птичьим гриппом в регионе, чем опасен вирус, обнаруженный в областях, граничащих с Псковской областью, какие меры принимаются на региональном уровне для профилактики птичьего гриппа, как избежать заражения при контакте с птицами?

На эти вопросы ответит председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина.