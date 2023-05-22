Профилактику распространения птичьего гриппа обсуждают в медиацентре ПАИ
Профилактику распространения птичьего гриппа на территории Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ.
Актуальная ситуация с птичьим гриппом в регионе, чем опасен вирус, обнаруженный в областях, граничащих с Псковской областью, какие меры принимаются на региональном уровне для профилактики птичьего гриппа, как избежать заражения при контакте с птицами?
На эти вопросы ответит председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина.
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