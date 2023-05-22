О псковских лестницах конца XIX века рассказали в архиве

11:28, 22 мая 2023, ПАИ

Летом 1896 года Псковская городская Дума приняла обязательные для горожан постановления «по строительной части». Один из блоков касался сооружения лестниц в зданиях, рассказал Госархив Псковской области в своём телеграм-канале.

«В строениях, имеющих над каменным этажом деревянное жилое помещение, а также в двухэтажных, одноэтажных с мезонином или с мансардой деревянных домах в том случае, когда общая длина верхнего жилья более 4 саж[еней], должно быть устроено не менее двух отдельных одна от другой светлых лестниц, расположенных таким образом, чтобы из каждой квартиры 2-го этажа мезонина или мансарды были выходы на обе лестницы. Одна из лестниц должна доходить до чердака», - значилось в документе.

Длина ступеней должна была составлять 1 аршин 6 вершков – это 97,82 см. Ширина – не менее 5 вершков, или 22,25 см.

Запрещалось «под маршами и на площадках деревянных лестниц устраивать какие-то бы ни было кладовые или чуланы, внутри по войлоку не оштукатуренные или не покрытые по войлоку железом».

Было и еще одно предписание. Следовало делать не слишком крутые лестничные марши – не более 45 градусов.