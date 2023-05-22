Андрей Ермаков рассказал о пользе проекта «Губернаторский дневник»

11:42, 22 мая 2023, ПАИ

Проект «Губернаторский дневник» мотивирует школьников лучше учиться и добиваться высоких результатов. Таким мнением в беседе с корреспондентом «КП - Псков» поделился руководитель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.

«Проект ориентирован на формирование мотивации у ребят с тем, чтобы они понимали, что получение хороших образовательных результатов – это возможность для формирования успешного будущего», – добавил руководитель комитета.

Андрей Ермаков также отметил, что встреча с губернатором должна стать для подрастающего поколения своего рода толчком в сторону прогресса. Стремление к подобной цели, по его словам, позволит ребятам в будущем успешно реализоваться в профессии.