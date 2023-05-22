Аркадий Мурылёв станет гостем программы на «Серебряном дожде»

12:01, 22 мая 2023, ПАИ

Очередной выпуск программы «Бизнес-ланч» выйдет сегодня, 22 мая, в эфире радиостанции «Серебряный дождь». На этот раз в гостях у ведущих Алексея Семёнова и Сергея Пакреева уполномоченный по правам предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв.

Какие сферы бизнеса сейчас наиболее перспективны для запуска своего дела? Как сейчас развивается псковское предпринимательство? Модно ли сейчас быть бизнесменом и в чём заключается романтика профессии? Какие сложности приходится решать псковским бизнесменам и что сдерживает развитие этой сферы?

Об этом и не только – в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» сегодня в 14:00.