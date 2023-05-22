Разговором на равных назвал Голышев прошедший Форум молодёжных избирательных комиссий

12:43, 22 мая 2023, ПАИ

Разговором на равных назвал прошедший в Псковской области Форум молодёжных избирательных комиссий российский культуролог, доктор культурологии, организатор и первый председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев.

«Доверительный климат общения, интеграционный подход работы форума, неформальный язык общения с руководством региона и Избирательной комиссии вызвали у молодежи неподдельный интерес к проблемам избирательного права, тем более что избирательная система России зарекомендовала себя одной из самых эффективных и прозрачных в мире», - отметил Голышев.

По его мнению, социальная роль молодежи в современном обществе – «это развитие и перемены устоявшихся стандартов».

«Псковская область как раз предлагает многие инновации избирательного права и процесса укрепления доверия общества к выборам. Молодежь воспринимает перемены как что-то естественное и очень логичное. Но многие впервые участвующие в выборах окажутся к ним не готовы, не хватает знаний и жизненного опыта. Отсюда разочарования и политическая апатия», - уверен Голышев.

«Молодежь – будущее страны, и она должна активно участвовать в избирательных кампаниях. Для этого ей необходимы соответствующая подготовка и знания. Опыт работы уже четырех форумов наглядно показывает, что они играют важную роль в работе с молодежью, становятся подлинной школой гражданской ответственности и политической зрелости, сопричастности к главным процессам волеизъявления народа», - заключил Александр Голышев.