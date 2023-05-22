Велосипедист сбил четырёхлетнего ребёнка в Пскове и скрылся
Неизвестный мужчина на велосипеде наехал на четырёхлетнего ребёнка на детской площадке у гостиницы на Рижском проспекте в Пскове. Виновный скрылся с места происшествия. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД.
Пострадавшую девочку доставили в Детскую областную больницу.
На месте происшествия работал участковый уполномоченный полиции. Проводится проверка.
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