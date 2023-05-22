Велосипедист сбил четырёхлетнего ребёнка в Пскове и скрылся

12:53, 22 мая 2023, ПАИ

Неизвестный мужчина на велосипеде наехал на четырёхлетнего ребёнка на детской площадке у гостиницы на Рижском проспекте в Пскове. Виновный скрылся с места происшествия. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД.

Пострадавшую девочку доставили в Детскую областную больницу.

На месте происшествия работал участковый уполномоченный полиции. Проводится проверка.