Акция «На работу на велосипеде» пройдёт в Пскове 26 мая

12:47, 22 мая 2023, ПАИ

26 мая Псковский городской молодёжный центр приглашает псковичей-велолюбителей стать участниками всероссийской акции «На работу на велосипеде». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В этом году партнёрами акции стали несколько кафе и кофеен, каждая из них предоставляет скидки на свою продукцию или бесплатный кофе с собой. Кроме того, в день проведения акции можно получить бонусы от РЖД Поликлиники, а также выиграть брендированные подарки эколого-просветительского проекта «Экомышление» и завода «Титан-Полимер». Подробнее можно узнать на сайте.

В Пскове акция проходит два раза в год – весной и осенью. Организаторы предлагают всем желающим хотя бы на один день отказаться от автомобилей и совершить свой путь до места работы или учёбы на велосипеде или самокате.

Для того чтобы поощрить велолюбителей, по городу будут работать «энергетические точки», где участники смогут получить бонусы от партнёров акции. Ознакомиться со всеми точками и зарегистрироваться можно на сайте мероприятия. Кроме того, на «энергетических точках» участники получат призы от организаторов – наклейку, номерок на велосипед, значок, световозвращатель и энергетический батончик.

За всеми новостями мероприятия можно следить в группе социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/bike2work60.