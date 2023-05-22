Как обезопасить себя от заражения птичьим гриппом, рассказали псковичам
Как избежать заражения птичьим гриппом при контакте с птицами и их продуктами жизнедеятельности, рассказала руководитель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.
Вера Баданина отметила, что человек может подхватить вирус только при тесном контакте с заражённой особью. Чтобы не подцепить грипп, следует избегать контакта с инфицированными животными. Кроме того, запрещается трогать мёртвых птиц и животных, близко контактировать с уличными птицами и животными.
Специалист отметила, что также опасны фекалии заражённых птиц: попадая на растения, в воздух, в воду, они могут заразить человека при питье и купании.
«Основной метод профилактики — мытьё рук, чему нас уже научила эпидемия коронавирусной инфекций», — отметила специалист.
Кроме того, не рекомендуется употреблять сырые яйца в пищу. Если варить их, то вкрутую. Мясо курицы нужно тщательно прожаривать и проваривать не менее 30 минут при температуре варки 100 градусов.
Также Вера Баданина подчеркнула, что на территории Псковской области случаи заболевания людей птичьим гриппом не зарегистрированы.
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