Как обезопасить себя от заражения птичьим гриппом, рассказали псковичам

18:36, 22 мая 2023, ПАИ

Как избежать заражения птичьим гриппом при контакте с птицами и их продуктами жизнедеятельности, рассказала руководитель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Вера Баданина отметила, что человек может подхватить вирус только при тесном контакте с заражённой особью. Чтобы не подцепить грипп, следует избегать контакта с инфицированными животными. Кроме того, запрещается трогать мёртвых птиц и животных, близко контактировать с уличными птицами и животными.

Специалист отметила, что также опасны фекалии заражённых птиц: попадая на растения, в воздух, в воду, они могут заразить человека при питье и купании.

«Основной метод профилактики — мытьё рук, чему нас уже научила эпидемия коронавирусной инфекций», — отметила специалист.

Кроме того, не рекомендуется употреблять сырые яйца в пищу. Если варить их, то вкрутую. Мясо курицы нужно тщательно прожаривать и проваривать не менее 30 минут при температуре варки 100 градусов.

Также Вера Баданина подчеркнула, что на территории Псковской области случаи заболевания людей птичьим гриппом не зарегистрированы.