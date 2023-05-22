Кубинцев после открытия регулярного авиасообщения с островом ждут в Псковской области

13:21, 22 мая 2023, ПАИ

Кубинцев после открытия регулярного авиасообщения России с островом предстоящим летом ждут в Псковской области. Об этом заявила директор Туристского информационного центра Лариса Семашко, сообщили ПАИ в ЦУР Псковской области.

«Конечно, нас радует, что открылось авиасообщение. Мы сможем продвигать Псковскую область через аэропорты, авиакомпании, привлекая туристов в регион. Было бы очень приятно, если бы кубинцы, в свою очередь, приезжали знакомиться с нашей областью», – поделилась своим мнением Лариса Семашко.

Регулярные авиарейсы на Кубу из России возобновятся с 1 июля, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.



«По поручению президента с 1 июля возобновляется регулярное авиасообщение с Кубой. Соответствующая директива дана компании «Аэрофлот», – цитирует вице-премьера РИА Новости.



Продажи билетов будут открыты уже через неделю, рассказал генеральный директор и председатель правления ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии» Сергей Александровский.



По его словам, это долгожданное для всех туристов событие, рейсы на самолетах Boeing 777 будет выполнять «дочка» «Аэрофлота» авиакомпания «Россия». Планируется три рейса в неделю из Москвы по 650-750 пассажиров в обе стороны. На сегодняшний день между Республикой Куба и Россией есть прямое чартерное авиасообщение – шесть рейсов в неделю.

Совокупный пассажиропоток (чартерные и регулярные перевозки) по итогам года может составить до 150 тысяч человек.

Весной 2022 года ряд стран закрыл свое воздушное пространство для пролетов российских самолетов, из-за чего исчезла возможность летать на Кубу прямыми регулярными рейсами из России.