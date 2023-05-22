Директор сменился в спортшколе «Ника» в Пскове

13:37, 22 мая 2023, ПАИ

Новым директором спортивной школы олимпийского резерва «Ника» в Пскове назначили Александра Белоуса. Об этом ПАИ сообщили в городском спорткомитете.

Александр Белоус приступил к работе с сегодняшнего дня.

Напомним, ранее директором спортшколы «Ника» в Пскове был Константин Чижов. Теперь он занимает должность председателя совета Псковской областной федерации гребного спорта (академической гребли).

Добавим, что сегодня в 14:30 в медиацентре ПАИ состоится пресс-конференция, посвящённая развитию гребли в Псковской области. В ней примут участие Александр Белоус и Константин Чижов.