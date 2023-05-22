Более двухсот тысяч цветов украсят Великие Луки к лету

13:59, 22 мая 2023, ПАИ

200 тысяч цветов высадят в Великих Луках в течение месяца. Об этом ПАИ сообщили в городской администрации.

Муниципальное предприятие «Зеленхоз» уже приступило к оформлению городских клумб. На сегодняшний день высажено более 20 тысяч анютиных глазок. Сейчас идёт работа по высадке 200 тысяч однолетних цветов, которые будут украшать город вплоть до заморозков.

Работы по оформлению клумб, расположенных в парках и дворах, планируют завершить в течение месяца. Как рассказала заведующая оранжерей предприятия «Зеленхоз», клумбы разбивают таким образом, чтобы получился оригинальный орнамент.