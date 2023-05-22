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Общество

Движение автомобилей ограничат на два дня в Печорах

Движение автомобилей ограничат на два дня в Печорах на участке Прибалтийского шоссе. Об этом сообщается на официальной странице ГБУ ПО «Псковавтодор».

В организации уточнили, что ограничение введено в связи с проведением дорожных работ с 24 мая 8:00 по 25 мая 20:00. Движение транспортных средств будет закрыто по участку км 1+950 – км 2+640 автомобильной дороги «Граница с Эстонской Республикой - Печоры - Изборск»

Объезд будет осуществляться по улицам Мыльникова, Энтузиастов и Вокзальной. Временное прекращение движения обеспечивается подрядной организацией ООО «ДАФ»

Жителей Псковской области просят учесть информацию при планировании поездок, а также внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.

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