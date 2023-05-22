В Псковской области сейчас не вакцинируют птиц от гриппа

18:22, 22 мая 2023, ПАИ

О ситуации в Псковской области с распространением птичьего гриппа и о возможностях массовой вакцинации птиц рассказала председатель регионального комитета по ветеринарии Вера Баданина на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Когда были выявлены первые вспышки птичьего гриппа в 2006 году, сельхозпроизводители прибегали к вакцинированию. С тех пор такие способы не использовали.

«Существуют вакцины, чтобы профилактировать вирус птичьего гриппа, но мы в Псковской области их не применяем», — отметила Вера Баданина.

Специалист подчеркнула, что текущая ситуация с распространением вируса в Псковской области обязывает держать руку на пульсе. Но вакцинация применима в тех случаях, когда обнаружен эпизоотический очаг.