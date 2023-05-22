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Происшествия

6,5 года колонии получил пскович за попытку убить знакомого из-за проигрыша в спарринге

Житель Псковской области попытался убить знакомого из-за проигрыша в дружеском соревновании по армрестлингу. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области. 

Установлено, что 2 сентября 2022 года 49-летний мужчина вместе со своим братом, потерпевшим и ещё одним знакомым распивали спиртные напитки в квартире брата. Затем мужчины стали бороться на руках. Потерпевший при этом всех побеждал. Подсудимый болезненно воспринял своё поражение в спарринге и в ходе ссоры решил убить своего более удачливого соперника. Подсудимый начал провоцировать потерпевшего на конфликт, чтобы выйти с ним на улицу и там разобраться со знакомым при помощи заранее прихваченного с собой ножа.

Подсудимый неоднократно высказывал угрозы убийством в адрес потерпевшего и пытался ударить его ножом. Знакомые останавливали его, но через некоторое время мужчина всё же ударил потерпевшего ножом в область груди слева. Довести до конца свой преступный умысел подсудимый не смог, так как знакомые его остановили. 

После нападения мужчина скрылся с места преступления. Потерпевшего своевременно доставили в медицинское учреждение, где оказали медицинскую помощь.  

Во время судебного заседания подсудимый раскаялся в содеянном, признав нанесение удара ножом потерпевшему. При этом наличие у него умысла убить знакомого он отрицал, объяснив удар ножом неосторожностью. При назначении наказания суд принял во внимание, что обвиняемый частично признал свою вину, раскаялся в содеянном, а также активно способствовал раскрытию и расследованию совершенного преступления. Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого, является совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя.

Суд признал мужчину виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 года в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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