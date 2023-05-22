Контрабанду партии сигарет на 7,5 млн рублей пресекли псковские таможенники
Контрабанду партии сигарет на 7,5 млн рублей пресекли псковские таможенники, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
Более тонны сигарет обнаружили псковские таможенники в фуре с твёрдым биотопливом. Машина следовала в Польшу из Москвы через МАПП «Убылинка» и везла пеллеты для отопительных котлов.
Таможенники осмотрели автомобиль с применением инспекционно-досмотрового комплекса. При изучении полученных снимков инспекторы заподозрили несоответствие товара сведениям, представленным в документах. В результате таможенного досмотра в картонных коробках среди топливных гранул из лузги подсолнечника выявлено 65 тысяч пачек сигарет различных марок белорусского производства.
Табачная продукция изъята. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 200.2 Уголовного кодекса РФ (контрабанда табачных изделий в крупном размере).
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