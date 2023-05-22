Контрабанду партии сигарет на 7,5 млн рублей пресекли псковские таможенники

15:14, 22 мая 2023, ПАИ

Контрабанду партии сигарет на 7,5 млн рублей пресекли псковские таможенники, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Более тонны сигарет обнаружили псковские таможенники в фуре с твёрдым биотопливом. Машина следовала в Польшу из Москвы через МАПП «Убылинка» и везла пеллеты для отопительных котлов.

Таможенники осмотрели автомобиль с применением инспекционно-досмотрового комплекса. При изучении полученных снимков инспекторы заподозрили несоответствие товара сведениям, представленным в документах. В результате таможенного досмотра в картонных коробках среди топливных гранул из лузги подсолнечника выявлено 65 тысяч пачек сигарет различных марок белорусского производства.

Табачная продукция изъята. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 200.2 Уголовного кодекса РФ (контрабанда табачных изделий в крупном размере).