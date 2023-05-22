С 24 мая из-за ремонта будет ограничена парковка у ГИБДД в Пскове
24 мая подрядная организация приступает к укладке асфальта на улице Новгородской. Работы начнутся на площадке у дома №7 (ГИБДД УМВД России по городу Пскову). Об этом ПАИ сообщили в администрации города.
В связи с этим на время ремонтных работ парковка транспортных средств возле здания будет ограничена.
«Приносим извинения за доставленные неудобства и просим внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков», - предупредили в администрации.
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