Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Состоялось совместное заседание комитетов Псковской городской Думы

Вопрос об отчёте главы Пскова о своей деятельности и деятельности администрации города за 2022 год рассмотрели участники совместного заседания комитетов Псковской городской Думы 22 мая под председательством Юлии Пожидаевой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе гордумы.

Кроме того, участникам заседания был представлен отчёт председателя Контрольно-счетной палаты Пскова о деятельности КСП за 2022 год. По обоим вопросам было решено рекомендовать председателю Псковской городской Думы внести их в повестку дня очередной сессии ПГД с рекомендацией депутатам «принять».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 мая 2023

Вопросы кадрового обеспечения аэропорта «Княгиня Ольга» обсудили в ПсковГУ
22 мая 2023

Концепцию нового светомузыкального фонтана определили путём голосования в Пскове
22 мая 2023

«Спектакль деталей, звуков, эмоций, взглядов, движений»: псковичи пишут о премьере «Говорит Москва»
22 мая 2023

Последний звонок в Пскове пройдёт завтра в стенах кремля
22 мая 2023

Псковский курсант занял третье место на международном конкурсе
22 мая 2023

Как развивается псковское предпринимательство, обсудили на «Серебряном дожде». Главное
22 мая 2023

Псковичей приглашают принять участие в акции «На работу на велосипеде»
22 мая 2023

Аркадий Мурылёв: Власть относится к предпринимателю как к партнёру

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...