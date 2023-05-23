Состоялось совместное заседание комитетов Псковской городской Думы
Вопрос об отчёте главы Пскова о своей деятельности и деятельности администрации города за 2022 год рассмотрели участники совместного заседания комитетов Псковской городской Думы 22 мая под председательством Юлии Пожидаевой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе гордумы.
Кроме того, участникам заседания был представлен отчёт председателя Контрольно-счетной палаты Пскова о деятельности КСП за 2022 год. По обоим вопросам было решено рекомендовать председателю Псковской городской Думы внести их в повестку дня очередной сессии ПГД с рекомендацией депутатам «принять».
Комментарии: 0 Обсудить >>>
22 мая 2023
«Спектакль деталей, звуков, эмоций, взглядов, движений»: псковичи пишут о премьере «Говорит Москва»