О качестве водопроводной воды расскажут на «Серебряном дожде»
О качестве водопроводной воды и масштабной модернизации МП Пскова «Горводоканал» в программе «Дежурный по городу» на радиостанции «Серебряный дождь» расскажет директор предприятия Константин Болотин.
Он ответит на вопросы о ходе строительства станции умягчения воды, подаваемой из подземного водозабора, о планах по улучшению качества питьевой воды и модернизации водопроводных сетей, о переводе систем ливневой канализации в ведение «Горводоканала», а также о расширении возможностей оперативной обратной связи с жителями Пскова.
Программа «Дежурный по городу» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» 23 мая в 12:30.
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