О качестве водопроводной воды расскажут на «Серебряном дожде»

16:25, 22 мая 2023, ПАИ

О качестве водопроводной воды и масштабной модернизации МП Пскова «Горводоканал» в программе «Дежурный по городу» на радиостанции «Серебряный дождь» расскажет директор предприятия Константин Болотин.

Он ответит на вопросы о ходе строительства станции умягчения воды, подаваемой из подземного водозабора, о планах по улучшению качества питьевой воды и модернизации водопроводных сетей, о переводе систем ливневой канализации в ведение «Горводоканала», а также о расширении возможностей оперативной обратной связи с жителями Пскова.

Программа «Дежурный по городу» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» 23 мая в 12:30.