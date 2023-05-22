Более 20 человек за неделю получили травмы в ДТП в Псковской области

16:33, 22 мая 2023, ПАИ

Более 20 человек пострадали в ДТП за неделю в Псковской области, сообщили ПАИ в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

С 15 по 21 мая сотрудники Госавтоинспекции пресекли 1 513 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. Выявлено 44 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе семь за повторное управление в состоянии опьянения.



За данный период на территории области зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых два человека погибло, 21 человек получил травмы различной степени тяжести.

В Госавтоинспекции отметили, что безопасность каждого участника дорожного движения зависит прежде всего от самого человека, от его понимания необходимости правильного выбора своего поведения на дороге и желания соблюдать нормы дорожной безопасности.