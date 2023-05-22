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Общество

Губернатор предложил выделять не менее 5-10% средств дорожного фонда на ремонт поселковых дорог

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с представителями ТОС предложил выделять не менее 5-10 % средств дорожного фонда на ремонт небольших поселковых дорог. Эту инициативу он озвучил, отвечая на вопрос председателя ТОС «Фотьевский край» из Великолукского района Ольги Федосеенко, передаёт корреспондент ПАИ.

«Тема ремонта сельских дорог актуальна в каждом муниципалитете нашего региона. Очень бы хотелось, чтобы данное направление было выделено в отдельную номинацию на конкурсе проектов ТОС. Для жителей деревни Фотьево Великолукского района, активистов молодёжного ТОС «Фотьевский край» эта тема очень актуальна, так как после завершения благоустройства берега озера планируем создать ещё один ТОС, направленный именно на ремонт наших сельских дорог», - отметила Федосеенко.

«Если говорить про проблемы дорог, может быть, надо пойти по другому пути – убирать из грантового конкурса, но при этом предусматривать средства в муниципальных бюджетах и субсидиях, – предложил Михаил Ведерников. – Естественно, в основном средства идут на те дороги, которые ведут в крупные населённые пункты. Мне кажется, что нужно сделать так, чтобы главы поселений встречались с активами и говорили: у нас столько денег на сельские дороги в этом году, давайте решать, какие дороги будем делать».

Губернатор отметил, что комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области в следующем году мог бы предусмотреть порог, «чтобы не меньше 5-10 % средств целенаправленно шло на дороги в маленькие поселения».

«Мне просто жалко, что деньги ТОСов будут тратиться там, где должен тратить муниципалитет», – пояснил губернатор.

«Нам действительно нужно обратить внимание именно на сельские дороги, немного больше туда надо выделить средств из дорожного фонда, чтобы привести их в нормальное состояние», – согласился с главой региона председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

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