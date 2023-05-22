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Общество

Аркадий Мурылёв: Власть относится к предпринимателю как к партнёру

Как изменилось отношение к предпринимателю за последнее время со стороны государства и общества, рассказал уполномоченный по правам предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв в эфире программы «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь».

Тенденции с годами меняются, отметил эксперт. «Был переходный период. Многие люди жили советским прошлым. Бизнесмены зачастую воспринимались как спекулянты. Не всегда легко было доказывать чиновнику или потребителю услуг, что ты своим горбом зарабатываешь эти деньги», – отметил гость передачи.

Сейчас же бизнесмена воспринимают как лицо, которое может нанимать сотрудников, выплачивать зарплату и создавать новые рабочие места. По словам эксперта, за помощью общественные организации часто идут к предпринимателям. «Понимая, что у бизнеса есть возможность не только платить налоги, но и помогать развивать общество», – подчеркнул Аркадий Мурылёв.

Кроме того, по мнению Аркадия Мурылёва, отношение власти к предпринимателям кардинально изменилось в лучшую сторону за последнее время.

«Если раньше власти относилась к предпринимателю, как к денежному мешку, то теперь отношение, как к партнёру. Их воспринимают как людей, которые помогают реализовать проекты, с кем можно вести равный диалог», – отметил эксперт.

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