Более 18 млн рублей направят из бюджета Пскова на поддержку детей-инвалидов и сирот

16:40, 22 мая 2023, ПАИ

Бюджет Пскова пополнится на 18,4 млн рублей в качестве субсидии, направляемой в адрес детей-инвалидов, детей-сирот, а также тех, кто остался без попечения родителей, передаёт корреспондент ПАИ.

Кроме того, средства будут направлены для ухода за детьми с туберкулезной интоксикацией, а также на детей, чьи родители участвуют в специальной военной операции.

Решение было принято сегодня, 22 мая, на комитете Псковской городской Думы по бюджету, налогам и финансовой политике под председательством Юлии Пожидаевой.

«Очень важно, когда средства выделяются на поддержку детей», - заметила Юлия Пожидаева, добавив, что это одно из основных направлений государственной политики Российской Федерации в области социальной поддержки населения.