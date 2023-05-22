Михаил Ведерников поручит провести семинар для участников ТОС

17:21, 22 мая 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с представителями ТОС сообщил, что даст поручение провести семинар между участниками ТОС для того, чтобы их представители смогли проанализировать грубейшие ошибки при составлении проектов. Соответствующий вопрос задала одна из присутствующих представителей ТОС, передаёт корреспондент ПАИ.

«Давайте мы сделаем так: я дам поручение, и в течение месяца нужно будет провести семинар в режиме ВКС. Нужно рассказать основные принципы подхода. Я бы попросил тех, у кого получается, кто уже не первый год выигрывает, тоже выступить перед коллегами и поделиться опытом. Необходимо показать наиболее успешные заявки и те заявки, которые по различным причинам не выиграли. Чтобы другие понимали «правила игры», - сказал Михаил Ведерников.

Напомним, торжественное мероприятие, посвящённое Дню территориального общественного самоуправления, прошло в Пскове сегодня, 22 мая.