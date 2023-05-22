Мемориальную доску в память о погибшем в ходе СВО военнослужащем открыли в Порховском районе

17:14, 22 мая 2023, ПАИ

Мемориальную доску в память о Леониде Ардашеве, погибшем в ходе СВО, открыли сегодня, 22 мая, в деревне Логовино Порховского района, пишет газета «Порховский вестник».

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Мероприятие открыли гимном в исполнении военного оркестра 76-й Псковской десантно-штурмовой дивизии. Заместитель главы района Наталья Бялькина подчеркнула, что преданное служение Родине Леонида Ардашева – это пример истинного мужества, а самоотверженность и доблесть наших героев – то, о чём должны помнить будущие поколения. Сослуживец погибшего героя подчеркнул, что погибший всегда останется в памяти своих боевых товарищей.

«Мой отец – это пример настоящего русского десантника, готового до конца выполнить задачу, несмотря ни на что. Он защитил всех нас, он погиб, чтоб жили мы», – отметил сын погибшего Тимур Ардашев, который тоже избрал профессию военного. Ему и его матери, вдове героя Юлии Ардашевой было предоставлено право открыть мемориальную доску.

Освятил памятную доску настоятель храма Иконы Божией Матери «Всецарица» в деревне Логовино Сергий (Тимошенко).

В районной газете отметили, что за личный вклад в изготовление мемориальной доски администрация Порховского района и родные героя выражают благодарность Юрию Ершову.

Гвардии старший прапорщик российской армии, кавалер ордена Мужества Леонид Ардашев родился в Кировской области в деревне Чекоты. Был призван на срочную службу во внутренние войска в Подмосковье. Когда ему исполнилось 24 года, заключил контракт на воинскую службу. Сначала служил у себя на родине в Кирове. Последние годы - в 76-й Псковской десантно-штурмовой дивизии. За годы службы побывал во многих горячих точках – участвовал в первой и второй чеченских кампаниях, был в Таджикистане, дважды в Сирии. Не раз был награждён за доблесть и мужество.