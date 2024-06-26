О случаях заболевания бешенством в Псковской области поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Замначальника отдела внутреннего ветнадзора Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Дмитрий Ширяев стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 26 июня.
Главное:
- если у вас были покусы, царапины и ослюнения от животных, которые вам незнакомы, которые вызвали у вас опасения, сомнения в поведении, то нужно обратиться в клинику;
- если домашнее животное ведёт себя неадекватно (речь идёт не только об агрессии но и, напротив, об угнетённом состоянии) и есть подозрение на бешенство, надо установить наблюдение за животным в течение 10–14 дней. Если оно не меняется – надо обратиться к ветеринару;
- лисы, еноты, ежи также могут переносить бешенство, поэтому, встретив их, не стоит пытаться с ними взаимодействовать. Собственно говоря, то, что дикое животное выходит к людям, уже признак его неадекватности;
- чтобы заразиться бешенством, необязательно быть покусанным больным животным: инфекция передаётся и через слюну, которая, к примеру, может попасть в ранку на руке;
- за последние десять лет в Псковской области было зарегистрировано 138 случаев бешенства, ситуация в регионе считается стабильно неблагополучной;
- три очага бешенства зарегистрированы в Псковской области с начала года;
- чаще всего случаи бешенства в Псковской области регистрируются в дикой природе: животных на анализ приносят охотники и охотоведы, иногда больной бешенством зверь бросается под колёса автомобиля;
- для борьбы с бешенство в дикой природе используется оральная вакцинация: приманки с вакциной разбрасывают на территории, где распространяется болезнь;
- хозяева домашних животных должны регулярно показывать их ветеринару и делать прививки от бешенства. Иначе в случае заражения им грозит административная ответственность за ненадлежащее содержание животного и судебные иски пострадавших от него;
- в России сегодня нет дефицита вакцин от бешенства: на рынке достаточно отечественных препаратов. Импортные вакцины, впрочем, также доступны;
- с 16 сентября, въезжая на территорию Евросоюза, надо будет предъявить не только справку о вакцинации животного от бешенства, но и титр антител, подтверждающий, что оно не болеет;
- птичий грипп – это колоссальная угроза экономике и продовольственной безопасности: он быстро распространяется и если попадёт на птицефабрику, то потребуется уничтожить всё её поголовье;
- переносчиками птичьего гриппа могут быть дикие птицы – те же чайки. Особую опасность представляют перелётные птицы;
- в Псковской области вспышки птичьего гриппа не наблюдались. Но в не так далеко от нас расположенной Вологодской области на птицефабрике, куда попала инфекция, пришлось уничтожить 50 тысяч птиц.
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