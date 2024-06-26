О случаях заболевания бешенством в Псковской области поговорили на «Серебряном дожде». Главное

18:08, 26 июня 2024, ПАИ

Замначальника отдела внутреннего ветнадзора Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Дмитрий Ширяев стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 26 июня.

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