Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О случаях заболевания бешенством в Псковской области поговорили на «Серебряном дожде». Главное

Замначальника отдела внутреннего ветнадзора Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Дмитрий Ширяев стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 26 июня.

Дмитрий Ширяев стал гостем программы «Среда обитания». Фото: ПАИ

Главное:

  • если у вас были покусы, царапины и ослюнения от животных, которые вам незнакомы, которые вызвали у вас опасения, сомнения в поведении, то нужно обратиться в клинику;
  • если домашнее животное ведёт себя неадекватно (речь идёт не только об агрессии но и, напротив, об угнетённом состоянии) и есть подозрение на бешенство, надо установить наблюдение за животным в течение 10–14 дней. Если оно не меняется – надо обратиться к ветеринару;
  • лисы, еноты, ежи также могут переносить бешенство, поэтому, встретив их, не стоит пытаться с ними взаимодействовать. Собственно говоря, то, что дикое животное выходит к людям, уже признак его неадекватности;
  • чтобы заразиться бешенством, необязательно быть покусанным больным животным: инфекция передаётся и через слюну, которая, к примеру, может попасть в ранку на руке;
  • за последние десять лет в Псковской области было зарегистрировано 138 случаев бешенства, ситуация в регионе считается стабильно неблагополучной;
  • три очага бешенства зарегистрированы в Псковской области с начала года;
  • чаще всего случаи бешенства в Псковской области регистрируются в дикой природе: животных на анализ приносят охотники и охотоведы, иногда больной бешенством зверь бросается под колёса автомобиля;
  • для борьбы с бешенство в дикой природе используется оральная вакцинация: приманки с вакциной разбрасывают на территории, где распространяется болезнь;
  • хозяева домашних животных должны регулярно показывать их ветеринару и делать прививки от бешенства. Иначе в случае заражения им грозит административная ответственность за ненадлежащее содержание животного и судебные иски пострадавших от него;
  • в России сегодня нет дефицита вакцин от бешенства: на рынке достаточно отечественных препаратов. Импортные вакцины, впрочем, также доступны;
  • с 16 сентября, въезжая на территорию Евросоюза, надо будет предъявить не только справку о вакцинации животного от бешенства, но и титр антител, подтверждающий, что оно не болеет;
  • птичий грипп – это колоссальная угроза экономике и продовольственной безопасности: он быстро распространяется и если попадёт на птицефабрику, то потребуется уничтожить всё её поголовье;
  • переносчиками птичьего гриппа могут быть дикие птицы – те же чайки. Особую опасность представляют перелётные птицы;
  • в Псковской области вспышки птичьего гриппа не наблюдались. Но в не так далеко от нас расположенной Вологодской области на птицефабрике, куда попала инфекция, пришлось уничтожить 50 тысяч птиц.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 июня 2024

Подъезды к населённым пунктам двух районов ремонтируют в Псковской области
26 июня 2024

Дорожная разметка изменена на Рижском проспекте в Пскове
26 июня 2024

Пожарные деблокировали зажатого водителя грузовика в Островском районе
26 июня 2024

Общественные помощники губернатора обсудили с сотрудниками фонда «Защитники Отечества» совместные проекты
26 июня 2024

О случаях заболевания бешенством в Псковской области поговорили на «Серебряном дожде». Главное
26 июня 2024

Могут ли чайки быть разносчиками птичьего гриппа, рассказал псковский эксперт
26 июня 2024

Дмитрий Шахов и руководитель Псковстата подписали соглашение о сотрудничестве по защите прав граждан
26 июня 2024

ЕС ужесточил требования к ввозу домашних животных из России

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...