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Общество

Последние звонки прозвенели в школах Островского района

Последние звонки для 206 выпускников прозвенели в школах Островского района, пишет газета «Островские вести».

Фото Татьяны Герасимовой

В местной гимназии на торжественную линейку по случаю последнего звонка с классными руководителями вышли 11 выпускников 11-го класса и 26 – 9-го класса.

С поздравлениями и напутственными словами к выпускникам обратилась первый заместитель главы администрации Островского района Юлия Колпинская, директор гимназии Лариса Петрикова, классные руководители — 11-го класса Ольга Петрова, 9-го – Екатерина Захарова, первые учителя выпускников Ольга Смирнова, Елена Иванова, председатель родительского комитета Ольга Николаева.

Выступающие пожелали ребятам светлой дороги, счастливого жизненного выбора, творческого вдохновения, удачи и успехов во всех начинаемых делах, не забывать родную школу, учителей – всех, кто учил доброте, открывал мир.

Директор гимназии Лариса Петрикова под аплодисменты учащихся и гостей вручила каждому выпускнику грамоты за заслуги в учёбе, спорте, общественных делах и за победы в школьных, районных и всероссийских творческих конкурсах. Ольга Смирнова, пожелав ребятам успешной сдачи ЕГЭ, вручила каждому пятачок на удачу.

В ответном слове выпускники, поблагодарив учителей, родителей за терпение, любовь и заботу, пообещали прислушаться к их советам, выбрать правильный в жизни путь. 

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