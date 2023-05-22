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Спорт

Более 350 каратистов поборолись на Кубке Пскова «Тигр Шотокан»

Более 350 каратистов вышли на татами на Кубке Пскова «Тигр Шотокан». Соревнования проходили 20 мая, сообщил ПАИ председатель Спортивной федерации карате Пскова Антон Потебня.

Фото здесь и далее: председатель Спортивной федерации карате Пскова Антон Потебня

«В этом году впервые соревнования прошли на четырёх площадках при суммарном количестве более 350 участников», — рассказал он.

Турнир проходил в разделах индивидуального ката, ката группы, индивидуального кумите и командного кумите. На площадках соревновались спортсмены из Пскова, Великих Лук и Великого Новгорода.

«В этом году турнир прошёл в рамках реализации Спортивнрй федерацией карате города Пскова при поддержке правительства Псковской области проекта «Тренировки. Соревнования. Победа. Выявление талантливых спортсменов города Пскова». Благодаря поддержке правительства Псковской области на этом турнире победителей и призёров ждали очень крутые медали, разработанные и изготовленные специально для этого турнира», — добавил Антон Потебня.

В рамках торжественного открытия соревнований были награждены спортсмены, которые показали выдающиеся спортивные результаты в этом учебном году, а также лучшие новички со стажем один-два года обучения.

Проект, реализуемый Спортивной федерацией карате Пскова при поддержке правительства региона, начался в январе этого года и завершится чемпионатом и первенством Пскова в конце этого года. По итогам проекта будет сформирована сборная команда Пскова по карате, а спортсмены получат экипировку для дальнейших тренировок абсолютно бесплатно.

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