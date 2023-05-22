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Общество

Самые частые вопросы предпринимателей в сфере защиты прав назвал Аркадий Мурылёв

С какими вопросами чаще всего обращаются предприниматели в целях защиты свои прав, рассказал уполномоченный по правам предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь».

Эксперт отметил, что за последнее время было много обращений по поводу сроков техприсоединений, соответствия вывесок дизайн-кодам. От предпринимателей также поступали вопросы о нестационарных торговых объектах.

Андрей Мурылёв рассказал случай, когда торговую вывеску оценили как не соответствующую установленным требованиям дизайн-кода. Её пришлось демонтировать.

«Приходит сотрудник контрольного управления и утверждает, что вывеска не соответствует требованиям, хотя она подходит под параметры. Но потому, что она не согласована, её снимают. И соответственно, бизнес полгода висит и работает без вывески. Это ненормально», — отметил Аркадий Мурылёв.

В результате прокуратура встала на сторону предпринимателя и дело решилось благополучно, отметил Аркадий Мурылёв.

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Самые частые вопросы предпринимателей в сфере защиты прав назвал Аркадий Мурылёв

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