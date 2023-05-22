Выставка о великокняжеском путешествии открылась в Изборске

17:09, 22 мая 2023, ПАИ

Выставка «Образовательное путешествие. История поездки Великих князей в Изборск» открылась в Изборске 20 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Государственного музея-заповедника «Изборск».

«Изборская земля во все времена притягивала не только простых людей, но и царских особ. Привлекала своей историей, памятниками оборонного зодчества Руси, православными святынями и необычайно живописными окрестностями», - подчеркнули в музее.

Первая научная экспедиция в Изборск была организована в 1773 году по указу Екатерины II. Память о древнем городе императрица увековечила на одной из памятных медалей с важнейшими историческими событиями нашей страны. Чтобы увидеть своими глазами самые древние российские земли, 145 лет назад Александр II отправил в путешествие членов императорской фамилии - великих князей Сергея и Павла Александровичей, Константина и Дмитрия Константиновичей.

Великокняжеское путешествие начиналось в Петербурге и проходило через Псков, Новгород, Ладогу, Петрозаводск, Вытегру, Череповец. В Псковской губернии князья посетили погост Лыбуты (Выбуты), Изборск, Псково-Печерский монастырь.

Выставка «Образовательное путешествие. История поездки Великих князей в Изборск» организована в рамках федерального проекта «Императорский маршрут» и приурочена к году педагога и наставника. Именно эту роль для юных князей выполняли граф Алексей Сергеевич Уваров и профессор истории Константин Николаевич Бестужев-Рюмин, сопровождая их в путешествии.

Выставка работает в доме купца Белянина (улица Печорская, 39) с 10:00 до 18:00. Вход осуществляется по билетам на экспозицию. Возможно посещение по «Пушкинской карте».