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Общество

Губернатор поручил создать единое окно для взаимодействия с ТОС в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил главе Пскова Борису Елкину определить в администрации города подразделение, которое будет выполнять функцию одного окна по работе с ТОС, передаёт корреспондент ПАИ. Таким образом он ответил на вопрос председателя ТОС «Калинина, 11» в Пскове Светланы Анкудиновой.

«Хотелось бы, чтобы специалисты администрации, которые проверяют проекты, внимательно проверяли сметы, возможно, давали какие-то рекомендации», — уточнила председатель.

Она поделилась, что также столкнулась с проблемой ремонта общедомового имущества. «На конкурс неохотно принимают такие проекты, потому что есть Фонд капитального ремонта, который должен осуществлять ремонт за счёт средств фонда. Может быть, есть какая-то возможность переформатировать городской конкурс, чтобы капремонт тоже можно было осуществлять в рамках проектов ТОС, например в случае, если Фонд капремонта не может оперативно направить средства?» — сказала Светлана Анкудинова.

Михаил Ведерников отметил, что это «справедливое замечание». «Я думаю, что для Пскова и Великих Лук <…> такую опцию можно предусмотреть, потому что городским ТОС в большинстве случаев не нужно озадачиваться проблемой освещения, проблемой дорогой. Давайте предусмотрим. Я попрошу поговорить с вами Бориса Андреевича [глава Пскова Борис Елкин. — Прим. ред.] этот вопрос отработать, внесём изменения, чтобы можно было в городе пошире грантовым конкурсом пользоваться. Борис Андреевич, я попрошу: определите каких-либо сотрудников, чтобы это был принцип одного окна, чтобы люди не бегали по инстанциям, могли в одном месте получить консультацию, ответы на вопросы и поддержку», — сказал глава региона.

Также он порекомендовал доносить до ТОС информацию о тех подрядчиках, которые «за однажды оговорённую сумму быстро и качественно выполнят все работы».

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