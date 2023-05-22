Новые жемчужины Псковской области и планы по благоустройству – в интервью с Денисом Василенко

17:54, 22 мая 2023, ПАИ

Интервью с директором АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области» Денисом Василенко стало частью авторской программы «Тема недели» на «Первом Псковском». В нём эксперт рассказал о том, как Псковскую область посетил председатель Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» Сергей Степашин, что осталось за кадром и каких новых проектов ждать в Печорах и Изборске в этом году.

– Что осталось за кадром и какие вопросы задавал Сергей Степашин?

– Для нас эта встреча была очень важной и знаменательной, так как Сергей Вадимович давно не приезжал, но мы постоянно на связи с его помощниками и замами, так как он курирует нашу организацию АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)». Когда он решил приехать, мы пригласили его в Троицкий собор, показали работы по колокольне и по пороховым погребам. На самом деле это объекты долгостроя, и хотелось показать, что сейчас они вышли на завершающую стадию, и самое главное – показать изнутри, как эта работа ведётся, как происходит реставрация.

За кадром осталось то, что он всегда очень интересуется, как у нас идёт работа по реставрации. Кроме того, реставрация не идёт без финансирования. Он спрашивал, как оно проходит: «Делается проект по Троицкому, а финансирование есть, в чём нужна помощь?» Интересуется прежде всего конечным результатом и есть ли то, что может ему поспособствовать – это финансирование и административный ресурс для ускорения процесса решения вопросов.

– То есть он не просто интересуется, но ещё и действительно помогает?

– Конечно.

– А в целом для региона какие дальнейшие последствия будет иметь его визит? Может быть, будут найдены какие-либо дополнительные источники финансирования или появятся новые объекты для реставрации?

– В прошлый раз, когда он приезжал и было совещание в Пушкинских Горах, он выдвинул предложение о том, чтобы Печоры и Изборск сделать жемчужинами Псковской области. Отреставрировать и привести в порядок, и, как вы знаете, эта работа сейчас ведётся, сети меняются и Печоры начинают преображаться. Движение есть, и мощное, я надеюсь, этот приезд будет таким же толчком для действий и для региона. Фонд развития регионов выделяет средства и на аварийное жильё, и на сети, и на коммуникации и дальше будет помогать региону, такие планы есть.

– Ваша организация реконструирует почти 70 объектов, есть среди них для вас первоочередные, самые важные?

– На данный момент это Псково-Печерский монастырь – этот ансамбль и объект культурного наследия можно рассматривать как единое целое. Там много объектов, порядка 21. Соответственно сейчас там идёт комплексная работа, которая требует колоссального внимания и сил для того, чтобы связать реставрацию храмов, сети и благоустройство.