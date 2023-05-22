Пенсионерка влетела в столб по дороге в Псков, погибла 93-летняя пассажирка
Смертельная авария произошла на федеральной трассе Р-23 «Псков» в Лужском районе Ленинградской области вечером 21 мая. Две пенсионерки на хетчбэке улетели с дороги в столб, пишет «Фонтанка».
На 96-м километре автодороги Р-23 «Псков», в районе Большой Ящеры, 60-летняя петербурженка, двигаясь в сторону Пскова на своём Renault Sandero, при неустановленных обстоятельствах съехала в кювет и врезалась в столб. В результате 93-летняя пассажирка Renault скончалась на месте до приезда скорой помощи.
Водитель автомобиля за 2022–2023 годы привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД семь раз.
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22 мая 2023
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