Псковский эксперт объяснил появление лосей в городе

18:09, 22 мая 2023, ПАИ

Почему лоси появляются в черте города и как себя вести при встрече с ними, рассказал заместитель председателя комитета Псковской области по природным ресурсам и экологии по вопросам охраны и использования объектов животного мира Андрей Горкунов в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Ситуация абсолютно нормальная, более того, так происходит ежегодно, ведь в апреле – начале мая у лосих появляются на свет малыши и они отгоняют своих старших годовалых детей», — прокомментировал ситуацию Андрей Горкунов. Он отметил, что сезонное перемещение молодых лосей обычно длится до конца мая.

Собеседник ПАИ подчеркнул, что в этот период подросшие лосята начинают хаотично перемещаться в поисках свободных территорий и кормовой базы и часто выходят на дороги и в города. «Если вы увидели лося — не пытайтесь подойти поближе и сфотографировать его во избежание дополнительного стресса у животного», — заключил Андрей Горкунов.

Он обратил внимание, что, по данным комитета, популяция лосей стабильна: сейчас в Псковской области их насчитывается порядка 24 тысяч.

Напомним, в последнее время жители Пскова всё чаще стали встречать на улицах лосей. Как сообщали очевидцы, их наблюдали не только на окраинах, но и в центре города.