Лось разбил стекло на автобусной остановке в Пскове
Лось разбил стекло на автобусной остановке на улице Леона Поземского в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
«По факту публикации мы проводим проверку, но уже нам поступила информация от очевидцев, что никакого акта вандализма нет. Сообщают о том, что лось разбил стекло автобусной остановки, когда бежал от автобуса», — рассказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что на Запсковье неизвестные разбили стекло на автобусной остановке на улице Леона Поземского.
Добавим, сегодня очевидцы сообщали, что в центре города пробегали два лося, один из них упал с Ольгинского моста.
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