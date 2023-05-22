Лось разбил стекло на автобусной остановке в Пскове

14:16, 22 мая 2023, ПАИ

Лось разбил стекло на автобусной остановке на улице Леона Поземского в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«По факту публикации мы проводим проверку, но уже нам поступила информация от очевидцев, что никакого акта вандализма нет. Сообщают о том, что лось разбил стекло автобусной остановки, когда бежал от автобуса», — рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на Запсковье неизвестные разбили стекло на автобусной остановке на улице Леона Поземского.

Добавим, сегодня очевидцы сообщали, что в центре города пробегали два лося, один из них упал с Ольгинского моста.